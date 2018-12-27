38 % انخفاض البلاغات الجنائية بمدارس دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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أكدت شرطة دبي، أن مبادرة «أمن المدارس» التي أطلقت مطلع العام الجاري، ساهمت في تحقيق العديد من المستهدفات الأمنية، منها خفض البلاغات الجنائية المسجلة في مدارس دبي بنسبة 38 %، وخفض البلاغات المرورية والظواهر السلبية بنسبة 33 %، فيما ساهمت المبادرة في رفع نسبة امتثال المدارس لاشتراطات الأمن والصحة والسلامة بنسبة تخطت 32 %.

400 زيارة

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن عدد المستفيدين من المبادرات والفعاليات، تخطى 276 ألف شخص من مجتمع دبي المدرسي، حيث أجرى القائمون على المبادرة، أكثر من 400 زيارة للمدارس المنتشرة في الإمارة، ونظموا 63 محاضرة و11 فعالية منذ انطلاقها في فبراير الماضي.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، للإعلان عن نتائج مبادرة «أمن المدارس» في مقر نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من مديري المراكز، أن المبادرة، عبارة عن عملية تنسيق وتواصل مع القطاع التعليمي في إمارة دبي، للتعرف إلى احتياجاتهم، والعمل على إيجاد اليقظات الأمنية والمرورية الموجودة لدى المدارس التعليمية في الإمارة، ونشر مفهوم الشرطة المجتمعية لجميع المستويات التعليمية من الهيئة التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور والتلاميذ والعاملين.

مشاريع

وأشار بن سليمان إلى أن هناك العديد من المشاريع التي أطلقتها المبادرة، وبدأ العمل في البعض منها كمشروع إعداد منصة تواصل مجتمعية، وبصمة أمل، الذي يعني بزيارة الطلاب في منازلهم لدراسة الأسباب، التي تتسبب في غيابهم أو صدور بعض المشكلات منهم، ومعالجتها بأسلوب ودي، لافتاً إلى أن المعينين في المبادرة، قاموا بزيارات لأسر 23 طالباً، لبحث بعض التحديات التي تواجههم، ومعالجتها بأسلوب لاقى قبول من الطلبة وأسرهم.

ولفت إلى أنه بجانب ذلك، أطلقت المبادرة مشروع نظام ذكي، يربط المفتشين ببعضهم، ومشروعاً آخر للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في تأمين المدارس، كالتجربة اليابانية والكندية، كما تعمل على تطبيق مشاريع جديدة بدءاً من مطلع العام المقبل، ومنها إعداد منصة تدريب ذكية، تحتوي على حقائب تدريبية متنوعة، وإعداد برنامج ضابط المستقبل، لتكوين فرق طلابية تطوعية أمنية في المدارس، وتصميم تطبيق ذكي لمبادرة أمن المدارس.

كسر حاجز الخوف

وأكد العميد سعيد حمد بن سليمان، أن شرطة دبي، تسعى لكسر حاجز الخوف عند الطلبة، من خلال مشاركتها لهم في مختلف الفعاليات، مشيراً إلى أن شرطة دبي، تلقت مؤخراً اتصالاً من إحدى الطالبات، تطلب دورية لمساعدتها في تنظيم احتفال تقيمه بمناسبة اليوم الوطني أمام منزلها، فما كان من مدير المركز الذي تلقى الاتصال، سوى تلبية هذه الرغبة، وإرسال دوريتين وعناصر من الشرطة النسائية، لمشاركة الطالبة تنظيم الحفل.