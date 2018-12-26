«مواصلات الإمارات» تجري صيانة لـ39 ألف حافلة مدرسية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

نفذت مؤسسة مواصلات الإمارات 39 ألفاً و200 عملية صيانة خلال عام 2018، للحافلات المدرسية، حيث تقوم المؤسسة بإخضاع الحافلات المدرسية لـ7 عمليات صيانة ثابتة خلال العام، وخصصت المؤسسة 5% من إجمالي أسطولها لحالات الطوارئ الفنية.

وذلك ضمن إطار التزامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة عند نقل طلبة المدارس، حيث يتم إخضاع جميع الحافلات لعملية صيانة شاملة خلال فترة الإجازة المدرسية.

ورش

وقال طارق أحمد العبيدلي مدير مركز المواصلات المدرسية الحكومية بالإنابة: «إن المؤسسة تنفذ عمليات الصيانة الوقائية والدورية التي تجريها على حافلاتها، إذ تم تنفيذ صيانة الحافلات من خلال أكثر من 22 ورشة فنية متخصصة منتشرة في جميع مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز كفاءة وسلامة الحافلات.

وتحرص مواصلات الإمارات على عمل خطة صيانة وقائية تضمن الحد من أية أعطال فنية، كما تلتزم بتنفيذها ومتابعتها بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها.

معايير

ومن جهته قال عبيد ربيع المحيربي مدير مركز الإمارات للخدمات الفنية في مواصلات الإمارات: «إن المؤسسة حريصة على بذل كافة الجهود لتلبية رضا متعامليها بالاستناد إلى أعلى المعايير في السلامة والمحافظة على البيئة والمجتمع، إلى جانب تطبيقها مجموعة معايير وأنظمة وشراكات تتبعها دائرة النقل المدرسي لتحقيق أقصى مستويات السلامة للطلبة والسائقين والمشرفين».

وبين المحيربي: «أن عمليات الصيانة تتضمن التحقق من سلامة الحافلات المدرسية فنياً وميكانيكياً، وإجراء عمليات الاختبار التي تتضمّن التشغيل التجريبي والميداني على الحافلة وخطوط السير، إلى جانب التأكيد على جاهزية سائقي الحافلات ومشرفي النقل».