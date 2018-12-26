مدرسة «خليفة الهمزة» الخاصة بمنطقة المدام تفتح أبوابها لاستيعاب 300 طالب

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أعلن الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الراغبين بالالتحاق في مدرسة «خليفة الهمزة» الخاصة في المدام بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طالب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الأساسي.

مشيراً إلى أن المدرسة تحمل اسم الطفل الذي غرق في مسبح مدرسته بمدينة الشارقة منتصف نوفمبر الماضي. وقال: إن باب التسجيل مفتوح حالياً للطلبة، مشيراً إلى أن الراغبين بالالتحاق عليهم مراجعة مدرسة الإبداع العلمي الدولية، كون المدرسة الجديدة تدار فنياً من مجموعة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم، مباركاً لأهالي المدام والمناطق المحيطة المدرسة الجديدة.

وأوضح، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجّه بافتتاح مدرسة خاصة بالمدام عقب زيارة قام بها لتقديم واجب العزاء لأهل الطفل الذي غرق في مسبح مدرسة خاصة بمدينة الشارقة نوفمبر الماضي.

وعلم من أهالي منطقة الفلي بالمدام أن أبناءهم يقطعون مسافة طويلة للذهاب إلى مدارس خاصة في المدينة، بحثاً عن تعليم جيد ولعدم وجود مدارس خاصة قريبة منهم، فوجّه على الفور بافتتاح مدرسة تتوافق وتطلعاتهم.