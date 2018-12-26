دورة تدريبية لممرضي الصحة المدرسية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

انطلقت الأحد الماضي الدورة التدريبية لممرضي الصحة المدرسية والتي تنظمها الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، متمثلة بإدارة الصحة المدرسية وبالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة.

ويزود البرنامج التعليمي، الذي يعقد للسنة الثامنة على التوالي، الممرضين والممرضات بأحدث المعلومات الصحية والمهارات السريرية الضرورية لعملهم كممرضين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، وقد تم اعتماد هذا البرنامج من قبل دائرة الصحة أبوظبي بواقع 28 ساعة تعليم مستمر.

وقالت الدكتورة نجاح مصطفى، مديرة الصحة المدرسية: «تعكس هذه الدورة التدريبية التي تعقد سنوياً اهتمام شركة صحة بتنمية قدرات الموظفين وتطويرهم المهني والأهمية التي نوليها للتعليم المستمر للعاملين في قطاع الصحة، وذلك في سبيل توفير خدمات عالية الجودة لجميع فئات المجتمع التي نقوم بخدمتها وعلى رأسها طلبة المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي كونهم جيل المستقبل».

بدورها قالت ناهدة سلامة، مسؤول أول التعليم في الصحة المدرسية:«نحرص في كل عام على تطوير برنامجنا التدريبي لمواكبة كل ما هو جديد في مجال رعاية الطلبة بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني بين ممرضي الصحة المدرسية لتحديد الحالات الأكثر انتشاراً والمواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لهم وإدخالها ضمن البرنامج التدريبي.

وبناء عليه قمنا في هذه الدورة بالتركيز على الرعاية التمريضية اللازمة للعناية بالطلبة الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري، أمراض القلب، الربو والثلاسيميا، أو الأمراض المعدية، إضافة إلى التعريف بخطة أبوظبي الاستراتيجية لمكافحة السمنة».