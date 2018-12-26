طالبات بجامعة الإمارات يكتشفن طريقة لقياس تشوهات وانحناءات الأبنية

المصدر: العين – داوود محمد

اكتشف 4 طالبات من كلية الهندسة بقسم الهندسة المدنية بجامعة الإمارات، طريقة لقياس نسبة الميل في البنايات.

وذلك عن طريق معايرة الكاميرات الرقمية واستخدامها لالتقاط صور تفيد في التحقق من وجود انحراف في الهياكل الخاصة بالبنايات.

الفريق الطلابي المكوّن من: خولة المزروعي وسلامة الكتبي ونيلا النيادي وفاطمة الظاهري، صاحب الابتكار حصل على جائزة أفضل ملصق لمشروع التخرج الخاص بهن، أنجز المشروع على مرحلتين، مرحلة دراسة الأداء المرتبط بالمسح والمعايرة، ومرحلة تصميم وبناء العناصر الهيكلية.

وتنفيذ نظام ومستوى الرسم التصويري، بإشراف الدكتور موفق غنما، أستاذ بقسم الهندسة المدنية بالجامعة والمشرف على المشروع.

وأكدت المزروعي، أن هذا المشروع يركز على تصميم منهجية وإطار عمل يستخدمان تقنيات المسح التصويري الرقمي في المراقبة الدقيقة للهياكل الهندسية، وللكشف عن تشوهات العديد من البنايات، حيث أظهرت النتائج الأولية للمشروع فاعليته في تصوير المباني التي تحتوي على انحناءات عن طريق الكاميرات المعايرة ومعرفة أماكنه وحساب نسبة الانحناء فيها.

وأضافت، إن «فكرة المشروع بدأت من خلال اطلاعنا على المشاكل التي تؤدي لحدوث تشوهات وعيوب في المباني، مما دفعنا للبحث أكثر بمساعدة الدكتور موفق غنما، حول أسبابها ووضع التدابير الوقائية لتلافي حدوثها، ومحاولة قياسها وإذا أمكن معالجتها».