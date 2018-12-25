«التربية» تنظم «شتاؤنا يحلو بالقراءة» في مدينة العين

المصدر: العين- وام

نظمت وزارة التربية والتعليم في مدينة العين أمس، حملة «شتاؤنا يحلو بالقراءة» للموسم الثاني، خلال إقامة عدد كبير من الفعاليات القرائية المتميزة، التي تهدف لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للقراءة.

وشارك في تنظيم الحملة الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومبادرة لغتي والفريق الوطني التطوعي وفريق سفراء مجلس الإمارات ومؤسسة فن.

وأكدت وحيدة عبدالعزيز مديرة المشاريع القرائية والمشرفة على الحملة أن حملة «شتاؤنا يحلو بالقراءة» تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وتبني القيم الأخلاقية في جيل المستقبل، وذلك من خلال جناح (زايد ذاكرة لا تنتهي)، والذي يتشارك فيه الأبناء مع أولياء أمورهم في حب القراءة وحب الوطن.

وبلغ عدد الفعاليات القرائية المقدمة 126 فعالية على مدار يومين، أبرزها مخرجات مبادرة زايد 100 حكاية وبأقلام طلابية من الكتاب المبدعين والمشاركين في المبادرة، ومنها (قصة فارس) و(أبصر المستقبل) و(قاهر الصحراء) و(اليد الخضراء)، التي تسرد سيرة حياة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تناولت الكتيبات قصة كفاح الشيخ زايد، والتي أثمرت بناء دولة الإمارات العربية المتحدة.