جامعة الإمارات تخرج أول دفعة «مواطنات» للتربية الرياضية 2020

المصدر: العين – داوود محمد

أكد الدكتور عبدالسلام الزعابي، رئيس قسم التربية الرياضية في كلية التربية بجامعة الإمارات، أن الجامعة سوف تحتفي العام 2020، بتخريج أول دفعة من مدرسات التربية الرياضة المواطنات.

حيث التحقت أكثر من 26 طالبة في القسم والعدد مرشح للزيادة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بفضل تشجيع ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

حيث وقعت الكلية مذكرة تفاهم مع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بتقديم منحة مالية شهرية بهدف تشجيع للطالبات الراغبات في الالتحاق بتخصص برنامج الصحة والتربية البدنية بكلية التربية، بهدف إعدادهن للتدريس والتدريب في المدارس والمراكز الرياضية.

تفعيل

وأشار الدكتور عبدالسلام في تصريح «للبيان» إلى أن الحياة عادت من جديدة لقسم التربية الرياضة، حيث بدأت كلية التربية بتفعيل دور قسم التربية الرياضة لما له من أهمية تعليمية وتربوية، والقسم يستقبل الآن الطالبات الراغبات في التخصص في التربية الرياضية.

وذلك ضمن تخصصات كلية التربية، بهدف إعداد جيل مؤهل من مدرسات التربية الرياضية المواطنات، تلك الكوادر والكفاءات التي باتت حاجة وطنية ضرورية يفتقدها الميدان التربوي، حيث تشير الدراسات والإحصاءات إلى عدم وجود الكوادر المواطنة من مدرسات التربية الرياضة في مدارسنا، رغم الحاجة الماسة لتلك التخصصات والكفاءات.

لذلك وبعد التشاور مع جهات الاختصاص، كان لا بد من إيجاد آلية لذلك، بتعديل المساقات والهيكلية الأكاديمية للقسم في منظومة كلية التربية، من أجل الاعتماد الأكاديمي، حيث يتم قبول الطالبات في القسم بموجب اشتراطات خاصة، سواء في القبول المباشر أو التحويل من الكليات والأقسام الأخرى، بعد اجتياز الاشتراطات الخاصة باللياقة البدنية التي يجب أن تتوافر بالطلبة.

دعم

وأكد أنه تم توقيع الاتفاقية مع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بهدف تشجيع الطالبات المواطنات الراغبات في الانتساب لقسم التربية الرياضية من خلال منح الطالبة مكافأة شهرية بعد تحقق الشروط اللازمة.

وهناك جهود مشتركة ومكثفة بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم، بهدف توفير فرص التوظيف بعد التخرج مباشرة.

مشيراً إلى أن الجامعة تمتلك كافة المختبرات والمنشآت الرياضية بمواصفات عالية، ما يساهم في توفير فرص التدريب والتأهيل البدني للطالبات، إضافة للكوادر التدريسية من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين في التربية الرياضة.

حيث يوجد عضوتان في هيئة التدريس، تقوم الطالبة بإنجاز 126 ساعة أكاديمية معتمدة خلال الدراسة للتخرج من كلية التربية الرياضية، تخصص صحة وتربية بدنية. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم تخريج الدفعة الأولى في العام 2020، والتي يتوقع بلوغ عددهن أكثر من 30 طالبة. حيث يوجد 26 طالبة يتوقع زيادة العدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

تشجيع

من جانبها أشارت زينب شريم، عضوة هيئة التدريس في القسم وهي بطلة رياضية متخصصة في التايكواندو، إلى أن الحاجة للعنصر النسائي تفرض نفسها في مدارسنا على مختلف المراحل الدراسية والعمرية، ولا سيما العنصر المواطن، حيث لا يوجد في الميدان مدرسات تربية رياضية مواطنات، هذا من المنطلق التعليمي والأكاديمي.

ومن جهة أخرى لا بد من تشجيع الطالبات المواطنات على الممارسة الرياضة بشكل عام، كونها حاجة صحية ونفسية ومجتمعية تساهم في تعزيز شخصية الفتاة التي تمارس الرياضة، وتساهم في تحسن صحتها الجسمية والنفسية ودورها في المجتمع.

إقبال

وأشارت الطالبة فاطمة عبدالعزيز البلوشي، إلى أنها قامت بتحويل تخصصها من كلية العلوم الإنسانية إلى قسم التربية الرياضية، حباً في الرياضة، وتأمل أن تصبح مدربة تربية رياضة بعد أن لاحظت غياب العنصر النسائي من المواطنات في الميدان.

كما أشارت نوف الحنطوبي، أيضاً إلى أنها قامت بتحويل تخصصها من كلية العلوم الإنسانية إلى التربية الرياضية إيماناً منها بأهمية ودور الرياضة في التربية المجتمعية والصحية السليمة، وحاجة الدولة والمجتمع إلى العنصر النسائي المؤهل في التربية الرياضية.

ولا سيما أنها تهوى الرياضة وتمارس عدداً منها بشكل شخصي، أما موزة الحبسي فطموحها بعد أن تتخرج من قسم التربية الرياضة وتمتلك المهارات والكفاءات العلمية والعملية أن تعمل في الإعلام الرياضي.

حيث إننا نفتقد للإعلامية الرياضية النسائية من بنات الدولة، وهي تقوم بمتابعة البرامج الرياضية بشكل مستمر، وتسعى إلى صقل موهبتها وخبرتها أثناء الدراسة استعداداً لخوض غمار التعامل في الميدان، آملة أن تكون قدوة لزميلاتها وأن تحقق رغبتها وطموحها.