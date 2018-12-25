انطلاق الملتقى الطلابى لبرنامج «صقر» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في رأس الخيمة، الملتقى الطلابي الرابع 2018- 2019 لطلبة برنامج المنح الدراسية التابع للبرنامج.

والذي يُعقد حتى 27 ديسمبر الجاري، في قاعة رجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة طلبة المنح الدراسية المنتسبين لمختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، حرص البرنامج على تنظيم مثل هذه اللقاءات، بهدف التعارف وتعزيز الانتماء والارتقاء بمستوى الأداء واكتساب مهارات وقدرات، وتبادل الخبرات وعرض تجارب لقصص النجاح، كما يهدف إلى التعرف إلى التحديات وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، وكيفية صقل الشخصية والاستعداد القيادي.

وأشار إلى أن تطلعات وآمال برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في تأكيد مكانة الإمارة، مؤكداً صفات طالب المستقبل المتسلح بالوعي الوطني والمهارات المتقدمة والابتكار، والمهارات المطلوبة للوصول إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات والريادة العالمية.