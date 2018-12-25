«أبوظبي التقني» يمدّد مخيم «البيت متوحد» حتى 28 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تمديد مخيم «البيت متوحد»، الذي ينظمه المركز للعام السادس على التوالي في منطقة الظفرة بأبوظبي، ليستمر حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، وذلك لاستيعاب إقبال شباب وفتيات الوطن القادمين من مختلف إمارات الدولة.

وأكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الجولة التفقدية التي قام بها إلى المخيم حرص «أبوظبي التقني» على تطوير المخيم بشكل دائم، ليتضمن المزيد من البرامج والمبادرات التي تسهم في صناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ورؤية الإمارات 2021 وخطة أبوظبي 2030.

وأضاف أن نجاح «أبوظبي التقني» في استقطاب آلاف الشباب للمشاركة في المخيم يستند إلى الدعم، الذي تقدمه قيادة الدولة الرشيدة لتطوير كل مبادراته وبرامجه المتميزة ومنها «البيت متوحد».

وقال الشامسي: إن مخيم البيت متوحد 2018 يتضمن برنامجاً لتنمية المهارات القيادية يتم خلاله العمل على بناء الشخصية القيادية المبدعة، التي تصقل شخصية الطلبة وتجعلهم أكثر ارتباطاً بالوطن.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي وجه بفتح عزبة الإمارات أمام المشاركين في المخيم للاستفادة مما تتضمنه من أنشطة تراثية ورياضية، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على مكرمة سموه بتخصيص المقر الدائم للمخيم، ليقام سنوياً بالتزامن مع مهرجان الظفرة.

ورافق مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الجولة علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، وصقر عبدالله الحمادي رئيس العمليات في المخيم وإبراهيم الياسي رئيس الشؤون الطلابية في المخيم وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، والثانويات الفنية، ونخبة من المسؤولين.

من جانبه أعرب علي محمد المرزوقي عن فخره بما شاهده من إبداع للطلبة المواطنين، الذين كشفوا عن مهاراتهم في الصناعات التراثية.

وقال صقر عبدالله الحمادي رئيس العمليات في المخيم، إن المخيم يواصل استقبال دفعات طلابية عديدة من مختلف المدارس، الذين انتظموا فور وصولهم في برامج المخيم.