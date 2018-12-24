411 مشاركة محلية في جائزة «حمدان التعليمية»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفاد الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إحدى مبادرات مؤسسة حمدان بن راشد، بأن الدورة الحادية والعشرين بدأت عمليات التحكيم الإلكتروني على الصعيد المحلي، والتي سيتم تعميمها الدورة المقبلة على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد المشاركات 411 مشاركة بزيادة 66 مشاركة عن الدورة الماضية، بواقع 297 مشاركة في فئة الطالب المتميز، و25 مشاركة للطالب الجامعي، وفئة المعلم 30 مشاركة، وفئة أفضل مشروع مشاركتين، وفئة الابتكار 11 مشاركة، و9 مشاركات للمؤسسات الداعمة، وفئة التربوي المتميز 28 مشاركة.

زيادة

وأوضح السويدي، أن الدورة الحادية والعشرين من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز؛ شهدت نسبة زيادة في مشاركتها الخليجية بلغت 12%، وشارك في عمليات التحكيم المحلية والخليجية أكثر من 50 محكماً من مختلف الجامعات والمختصين، وبلغت المشاركات الخليجية 98 مشاركة من كافة الفئات بواقع 37 في فئة الطالب، و32 مشاركة في فئة المعلم، و23 في فئة المدرسة، و7 مشاركات في فئة المعلم فائق التميز.

معايير

وحول المعلم فائق التميز، أفاد السويدي بأنها تعزز من استمرارية المعلم نحو التميز، إذ تعتبر معايير الجائزة معايير عالمية، ويشترط الترشّح لها بعد حصوله على فئة المعلم المتميز، التي تشمل أربعة معايير هي: الأداء التدريسي، الأخلاقي، التنمية المهنية ومعايير القدرة على التحفيز، وعليه اجتيازها بنسبة لا تقل عن 75%، ويزيد المعلم فائق التميز بمعيار جانب الإبداع والابتكار.