المخيمات الطلابية في العين.. برامج تربوية وفعاليات ترفيهية

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

تشهد المخيمات الطلابية الشتوية في منطقة العين نشاطاً ملحوظاً، حيث تتبارى المؤسسات المعنية في تقديم برامج تربوية تعليمية، في إطار ترفيهي خلال المخيمات، التي تطلقها مؤسسات معتمدة في «العين» لاستثمار إجازة الطلبة والطالبات بما يفيدهم.

تميز وإنجاز

وتحت رعاية وتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل فعاليات مخيم الأجيال11، وذلك تحت شعار «عام زايد.. تميز وإنجاز»، ويحفل المخيم في موسمه الجديد بالعديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي من شأنها أن تصقل شخصية المشاركين بالمعرفة والقيادة والمهارة والتعاون والاستمتاع. كما يهدف المخيم إلى غرس حب الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية والمشاركة في الأنشطة.

الحياة البرية

وأطلقت حديقة الحيوانات بالعين فعاليات مخيمها الشتوي التاسع «مستكشفو الطبيعة»، الذي يركز على إتاحة الفرصة لاكتشاف الحياة البرية والتعامل الحي مع الحيوانات والحياة البرية، ويأخذ المخيم المشاركين في رحلة اكتشاف مثيرة خارج النطاق المعتاد للتعليم مع أكثر من خمسين نشاطاً حيوياً، يخوضون خلاله تجربة مباشرة لرعاية الحيوانات والعناية بها.

وقال عمر يوسف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي: «تقدم الحديقة المعرفة البيئية للمشاركين في نطاق ممتع يخرجهم من النطاق التقليدي للتعليم خلال عشرة أيام يكتسبون فيها المعلومات العلمية مع التجربة العملية، كما سيتعرف المشاركون البالغ عددهم 200 على الأطباء البيطرين ودورهم في حماية الحيوانات والحفاظ على صحتها، إضافة للأنشطة الفنية والحرفية والفن التشكيلي باستخدام البذور، مع التركيز على دعم المهارات الشخصية للمشارك مثل التواصل الاجتماعي وبناء الفريق والعمل ضمن مجموعات مختلفة تجوب أرجاء الحديقة ومرافقها».

رواد الابتكار

وأطلق معهد الابتكار المهني «تفكير» فعاليات «نادي رواد الابتكار» الذي يضم فريق عمل من المختصين الذي يشرفون على برنامج يومي تم تصميمه بعناية لفئة الطلبة والطالبات لتفعيل طاقاتهم الإبداعية وتنمية قدراتهم اليدوية في سن مبكرة، ويتضمن العديد من الأنشطة المستحدثة، التي أثبتت فاعليتها مثل تعليم برمجة وتركيب الروبوت، وإعادة التدوير من خلال الابتكارات اليدوية، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والنقدي، والرياضات اليابانية، وتعزيز الثقة وتطوير الذات، ومهارات التواصل والتخاطب، ومدخل إلى تكنولوجيا المعلومات، والمحادثة باستخدام اللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور محمد فادي قدو المدير العام للمعهد: «النادي حريص على تجديد وتنفيذ مبادراته ومساراته نحو الابتكار، وإعداد أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة. كما يأخذ على عاتقه خلق بيئة إبداعية للطلبة المشاركين».