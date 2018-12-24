100 طالب وطالبة يبدأون مسيرتهم في «رحلة قادة المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأ 100 طالب وطالبة مسيرتهم في برنامج «رحلة قادة المستقبل»، الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة ضمن مشروع برامج الأنشطة الشتوية في أبوظبي، تحت شعار «مخيم بروح إماراتية»، ليخوض الطلبة غمار البرنامج الذي يشمل زيارات ميدانية إلى مواقع تاريخية وثقافية وعلمية ومعالم وطنية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، إضافة إلى ورش عمل تعزز وتطوّر قدراتهم، حيث يهدف البرنامج إلى إكساب الطلبة مهارات وخبرات ومعرفة لإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، وتعريفهم بتراث دولة الإمارات، بما يعزز الهوية الوطنية، ويدعم الثقافة السياحية في الدولة.

مهارات

وقال ناصر خميس المري، مدير إدارة البرامج التطويرية بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة: «يشمل برنامج «رحلة قادة المستقبل» زيارات ميدانية للطلبة، يتم فيها تعريفهم بالبيئة الجغرافية، والمعالم التاريخية في الدولة، مع مشاركتهم بمسابقات يتعلّمون من خلالها مبادئ العمل بروح الفريق، وكيفية الإبداع والابتكار في العمل والبحث، فضلاً عن ورش عمل تركز على تعزيز الوعي البيئي، بالإضافة لذلك يقوم كل طالب وطالبة في عمل مشروع يتم الاستفادة منه في الميدان التربوي، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يساهم في إكساب الطلبة مهارات المعرفة العلمية والعملية، والتعرف إلى أهم المشاريع ومعايشة المعالم التاريخية، والتعرف إلى بيئة الطبيعة الجغرافية، بالإضافة إلى مهارات الريادة في الأعمال».

ويشارك في برنامج «رحلة قادة المستقبل»، الذي يمتد حتى 30 ديسمبر 2018، طلبة الحلقة الثالثة من أبوظبي والعين والظفرة، حيث تم توزيع 100 طالب وطالبة على 3 مجموعات، ليتدربوا على كتابة التقارير والبحوث العلمية وكيفية جمع المعلومات وتحليلها وتطبيقها.

الجدير بالذكر، أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع برامج الأنشطة الشتوية في أبوظبي الذي يساهم في الاستفادة من أوقات العطل الدراسية للطلبة، وإعداد جيل مبتكر معتز بالهوية والموروث الوطني.