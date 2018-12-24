جامعة الشارقة تخرج 3 دبلومات للمواطنين الباحثين عن عمل

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، حفل تخريج الدفــعــة الثانية من الدبلوم المهني في المحاسبة والإدارة المالية، والدفعة الأولى من الدبلوم المهني في إدارة الجودة والتميز المؤسسي، والدبلـوم المـهني في الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، لعدد من المواطنين الباحثين عن عمل، تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور فاطمة الحوطي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية «بالإنابة»، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، وخالد الرابوي مدير إدارة العلاقات بالجامعة القائم بأعمال نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك للشؤون المالية والإدارية العامة.

وقالت فاطمة الحوطي: «لدينا الآن ضرورة وطنية ملحة وهي العمل نحو تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاع الخاص واستدامة العمل فيه، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد والتعاون وتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، لذا جاء التعاون المثمر بين الوزارة وجامعة الشارقة من أجل تنفيذ عدد من برامج الدبلومات المهنية».

كوادر بناء

ثم تحدث مدير الجامعة للخريجين والخريجات قائلاً: «لا شك في أنكم جميعاً تدركون أنه قد تم تأهيلكم مهنياً وفقاً لأرقى المعايير والآفاق العلمية والتعلمية والتدريبية، لتكونوا كوادر بناء مؤهلة تمام التأهيل مهنياً وعلمياً وعملياً لتعملوا على تنمية وتطوير أدوات الحياة العصرية، لهذا أدعوكم وبكل فخر واعتزاز بكم وبتأهيلكم لأن تعملوا على توظيف ما قد تم تأهيلكم إليه لتحققوا الغاية المرجوة في تكامل بناء وتنمية مكونات هذا الوطن الغالي والذي ينعم عليكم وعلينا بالهناء ورغد العيش الكريم والأمن والأمان».

من جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي الخريجين والخريجات ثم قال: «هذه الكوكبة من الخريجين تمثل البرامج الثلاثة التي تم تنفيذها في إمارة أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، حيث بلغ عدد خريجي دبلوم المحاسبة والإدارة المالية 20 خريجاً، وبلغ عدد خريجي الدبلوم المهني في إدارة الجودة والتميز المؤسسي 24 خريجاً، بينما بلغ عدد خريجي الدبلوم المهني في الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي 26 خريجاً ونفذ في إمارة الشارقة».