جامعة أبوظبي تفتح التسجيل في مسابقة «بحوث طلبة الجامعات»

المصدر: أبوظبي - البيان

فتحت جامعة أبوظبي باب التسجيل في الدورة السابعة من مسابقة «بحوث طلبة الجامعات»، التي تُقام تحت رعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أمام طلبة الجامعات في مختلف أنحاء الإمارات وعدد من دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع وغرس أهمية البحث العلمي في نفوس الطلبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وصقل مهاراتهم في التفكير النقدي والتحليلي، وتشجيعهم على عرض مخرجات بحوثهم العلمية ونتائجها.

وتأتي هذه المسابقة انعكاساً للجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة أبوظبي، القائمة على تمكين المشروعات البحثية وإعداد الطلبة لسوق العمل، حيث تهدف الجامعة إلى دفع عجلة البحث العلمي والابتكار باستخدام حلول إبداعية تتماشى مع تطلعات الإمارات القائمة على إرساء مكانتها كمركز عالمي للعلوم وريادة الأعمال.

وقال الدكتور أشرف خليل، رئيس قسم البحث العلمي بجامعة أبوظبي: «انطلاقاً من مكانتها كمؤسسة تعليم عالٍ تؤمن بضرورة تزويد الطلبة بتجربة أكاديمية متميزة تضع احتياجاتهم على رأس قائمة أولوياتها، تبذل جامعة أبوظبي جهوداً حثيثة لتوفير موارد بأعلى المستويات لطلبتها لإعدادهم للمستقبل تمثل إضافة إلى ما يتم تقديمه لهم في القاعات الدراسية».

وأوضح الدكتور خليل، أنه على مدى الدورات الست الماضية، شهدت المسابقة تزايداً مستمراً في مشاركات الطلبة واهتمامهم بإجراء بحوث علمية هادفة، حتى أصبحت هذه المسابقة إحدى أبرز الفعاليات الطلابية السنوية في دولة الإمارات، وهو ما تتطلع الجامعة إلى مواصلة تحقيقه خلال الدورة القادمة.

وتضم الدورة القادمة من المسابقة فئة جديدة هي «الابتكار»، والمصممة لتشجيع مهارات الطلبة الإبداعية، حيث تم تكريس هذه الفئة لتعزيز ريادة الأعمال والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، بصفتها الأسس التي تقوم عليها التطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات. وتدعو المسابقة الطلبة إلى تعزيز المهارات اللازمة لخوض غمار العمل والنجاح فيه، في الوقت الذي تنطلق فيه الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة يركز على التكنولوجيا.

يُذكر أن الموعد النهائي لإرسال المشاركات هو 30 يناير 2019 وستبدأ المسابقة في 29 أبريل. وتدعو جامعة أبوظبي الطلبة الراغبين في المشاركة إلى زيارة موقعها الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات حول المسابقة، مشيرة إلى حصول الفرق الفائزة على شهادات تقدير وجوائز تشجيعية بقيمة تتجاوز 100,000 درهم.

لمزيد من المعلومات حول آلية المشاركة والتسجيل، يمكن للطلبة الراغبين في المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني

https:/‏/‏www.adu.ac.ae/‏urc