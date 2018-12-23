نهيان بن مبارك: كليات التقنية العليا تمثل حكمة القائد المؤسس

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح أن كليات التقنية العليا تمثل حكمة القائد المؤسس، جاء ذلك خلال استقبال معاليه في قصره بأبوظبي وفداً من قيادات كليات التقنية العليا برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس كليات التقنية.

ضم وفد كليات التقنية الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد الخنبشي المدير المساعد للشراكات الاستراتيجية، وسلطان الشامسي من خريجي كليات التقنية بأبوظبي.

وقدم الوفد لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، هدية تذكارية باسم أسرة كليات التقنية العليا تعبيراً عن الشكر والتقدير لمعاليه لدوره كرئيس مؤسس لكليات التقنية والذي قاد مسيرتها بنجاح، وحقق رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توفير تعليم نوعي متميز لأبناء الإمارات.

وتمثلت الهدية التذكارية بمجسم لصقر حفر بمقولة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، «إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي»، بالإضافة إلى فيديو بعنوان «شكراً نهيان بن مبارك»، وألبوم صور يعكس مسيرة كليات التقنية على مدى 30 عاماً.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إننا جميعاً تخرجنا من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اهتم بالإنسان قبل البنيان وآمن بأن الأوطان تبنى بأبنائها».

وتابع معاليه: «اليوم نرى أبناء وبنات زايد يتنافسون في التعليم، وفي تولي أعلى المناصب القيادية وفي مجالات مشرفة آخرها إطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» بأيادٍ إماراتية 100 في المئة، فكلنا عملنا ضمن منظومة قادها زايد لبناء الوطن الذي يتبوّأ اليوم مكانة مرموقة في العالم».

وتحدث معاليه حول كيفية توجيه زايد له بتأسيس كليات التقنية العليا كمؤسسة متميزة في التعليم التطبيقي لتكون الأولى من نوعها في الدولة، وكيف تواصلت الجهود في دعم هذه المؤسسة التعليمية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بالإضافة إلى مساهمات مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة في مسيرة الكليات التي لديها اليوم نحو 23 ألف طالب وطالبة، وتفخر بتخريجها أكثر من 65 ألف خريج وخريجة فهذه ثمرة غرس الشيخ زايد. من جانبه، أعرب معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس كليات التقنية العليا، عن سعادته وأعضاء الوفد بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الذي أسس كليات التقنية بتوجيهات القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه، قال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا: «نفخر في كليات التقنية العليا بأن قرار التأسيس خط بيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان هو من تولى تحقيق رؤية القائد المؤسس، وقاد مسيرة الكليات حتى أصبحت مؤسسة تعليمية عريقة نفخر بها وبمخرجاتها».