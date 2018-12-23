الجامعة البريطانية في دبي تحتفل بتخريج الفوج 13

المصدر: دبي- البيان

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، والمجموعة ورئيس الجامعة البريطانية في دبي، حفل تخريج الفوج الثالث عشر من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الذي أقيم برعاية سموه، حيث تخرج 37 من حملة الدكتوراه و220 من حملة الماجستير.

وهنأ البروفيسور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي الخريجين وقال: «تحتفل اليوم الجامعة البريطانية في دبي بإضافة إنجاز جديد إلى سجل نجاحاتها. نحن فخورون جداً بأن نرى فوجاً جديداً من طلابنا ينضمون إلى الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعة البريطانية في دبي. إن هؤلاء الخريجين الجدد هم من خيرة الشباب والشابات، الذين نعتمد عليهم في نشر المعرفة في مجتمعنا وتطوير اقتصاد بلدنا، إن هذا العدد من الخريجين لخير دليل على مدى نجاح برامج الجامعة ومساهمتها في نشر ثقافة البحث في الإمارات».

هذا وقد أقيم الحفل في مقر ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين وذوي الخريجين، وتعتبر هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة والأكثر تنوعاً من حيث التخصصات العلمية، فللمرة الأولى تحتفل الجامعة بتخريج طلبة دكتوراه في تخصص هندسة العمارة والبيئة المستدامة إضافة إلى تخصصات التربية وإدارة المشاريع والحاسب الآلي وإدارة الأعمال. وخاطب عضو مجلس أمناء الجامعة جون مارتن، المدير التنفيذي للمجموعة البريطانية للأعمال- دبي والمناطق الشمالية، الخريجين بقوله: «ترتبط الإمارات وبريطانيا بعلاقات تاريخية مميزة مبنية على المصلحة والثقة المتبادلة».