سلطان القاسمي يشهد تخريج دفعة خريف 2018 لـ«أميركية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، على جهود الجامعة في التقدم بخطى ثابتة لتحقيق رؤية سموه في تعزيز البحث العلمي والتدريس، وتطوير الابتكارات والاستفادة من نتائجها في التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتنا والمساهمة في تنميتها، مشيراً سموه إلى توفير كافة الموارد اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتميزة، وإنشاء المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، لتحقيق الأهداف البحثية والعلمية، وإتاحة الفرص للمؤسسات والشركات للاستفادة من مخرجات البحث العلمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك في كلمة سموه، التي ألقاها في حفل تخريج 599 طالباً وطالبة من خريجي دفعة خريف 2018 من الجامعة الأميركية في الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وذلك صباح اليوم السبت، في قاعة المدينة الجامعية. وتوزع إجمالي الخريجين البالغ عددهم 599، إلى 534 خريجاً وخريجة حصلوا على البكالوريوس، و65 خريجاً وخريجة حصلوا على الماجستير، كما انقسم الإجمالي إلى 303 خريجين 296 وخريجة، أما إجمالي عدد الخريجين المواطنين، فبلغ 108 خريجين وخريجة، وتوزع الخريجون حسب الكليات إلى 323 من كلية الهندسة، و162 من كلية الإدارة والأعمال، و87 من كلية الآداب والعلوم، و27 من كلية العمارة والفنون والتصميم.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، كلمة هنأ فيها الخريجين على إنجازهم، وقال:»لقد اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي ترأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة خلال هذا الشهر، خطة الجامعة الاستراتيجية الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ في الوقت الذي تدخل فيه الجامعة عقدها الثالث، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز التعليم الأكاديمي لطلبة البكالوريوس، بالإضافة إلى تعزيز أجندة الجامعة البحثية في السنوات الخمس القادمة، نطمح لتقديم تعليم عالمي«.