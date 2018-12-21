وزارة التربية تطلق المرحلة الأولى من برنامج «اجتياز»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى من برنامج «اجتياز» للطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية، وتستهدف المرحلة الأولى الطلبة الذين لم يحققوا درجات اجتياز الصف 12 في العام الأكاديمي 2017 - 2018، وبموجب البرنامج يبدأ تنفيذ امتحانات مركزية إلكترونية، ويشمل التطبيق 453 طالباً في مواد دراسية مختلفة ، وتستمر الامتحانات من 6 حتى 13ينايرالمقبل، وتعقد في 4 مراكز بأبوظبي والعين والظفرة وعجمان.

وحددت الوزارة أسس للتطبيق هي: إلزامية البرنامج للطلبة المواطنين مستهدفي الخدمة الوطنية، ومنح الطلبة صلاحية استخدام النظام الإلكتروني «LMS» للتدرّب على التعلّم والتقييم الذاتي. وسيحدد لتلك الامتحانات مراكز اختبارات عامة، ويشترط تحقيق درجة الاجتياز في جميع المواد، للانتقال لمرحلة التعليم العالي.