50 طالباً وطالبة يختتمون مشاركتهم في معسكر سفراء الدبلوماسية

المصدر: دبي - البيان

اختتم 50 طالباً وطالبة مشاركتهم في معسكر سفراء الدبلوماسية، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، خاض خلاله طلبتنا مجموعة من ورش العمل المتخصصة في مجالات العمل الدبلوماسي تحت إشراف خبراء في المجالات الدبلوماسية .

وكانت الوزارة استحدثت برنامج «سفراء الدبلوماسية» ضمن مبادرة «سفراؤنا»، حيث أبرمت اتفاقية مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية للاستفادة من خبراتها في صقل مهارات الطلبة في مجال العمل الدبلوماسية.

وكشفت الوزارة عن أنه سيتم اختيار أفضل خمسة طلاب مشاركين في المعسكر تمهيداً لإرسالهم إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال البرنامج.

احتكاك

وشهد جدول أعمال المعسكر تنظيم سلسلة من الزيارات إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتعرف عن قرب إلى طبيعة العمل الدبلوماسي، والتعرف على بروتوكولات العمل في السلك الدبلوماسي، كما زار الطلبة «صرح زايد المؤسس» بأبوظبي، الذي يعد عملاً فنياً مميزاً وتذكاراً يسلط الضوء على قامة ورمز كبير تفرد بقيمه ونهجه، ومثلت هذه الزيارة فرصة استثنائية للطلبة للتعرف إلى إنجازات الوالد المؤسس.

كما شارك الطلبة ضمن المعسكر في برنامج محاكاة للأمم المتحدة، تعرفوا من خلاله على مجريات العمل داخل أروقة المنظمة الدولية.