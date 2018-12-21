الجامعة الأميركية في رأس الخيمة تحصل على الاعتماد المؤسسي

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

تمكنت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة من الحصول على الاعتماد المؤسسي، الذي تمنحه هيئة الجامعات التابعة للرابطة الجنوبية للجامعات والكليات والمدارس (SACSCOC) خلال اجتماع الهيئة السنوي لعام 2018، الذي عُقد في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة : «أصبحت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة من أولى الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق بنجاح عملية الاعتماد الكامل لتصبح عضواً فاعلاً كونها مؤسسة تعليمية في هيئة الجامعات التابعة للرابطة الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية، ويثبت هذا الاعتماد ما أكدناه مراراً بأننا نوفر للطلبة مناهج أكاديمية نوعية عالية الجودة على يد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المرموقين».