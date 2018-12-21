«هندسة العين» تستعرض تطبيقات المدن الذكية

المصدر: العين ـ داوود محمد

ناقش عدد من الأكاديميين وخبراء تقنية المعلومات والتطبيقات الذكية، خلال ندوة «المدن الذكية وإنترنت الأشياء»، بكلية الهندسة في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، معطيات إنترنت الأشياء، وتطبيقات الهندسة والمدن الذكية المستقبلية.

حضر الندوة، الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة، والدكتور قتيبة الذبيان عميد كلية الهندسة، والدكتورة فاتن خربط نائب عميد كلية الهندسة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية من كلية الهندسة، وطلبة الكلية.

وتحدث الدكتور سعد الله محمد خبير أمن الإنترنت،عن المراحل المطلوبة للحصول على وظيفة في أحد مجالات تقنية المعلومات، وطرق النجاح فيها.

كما تحدث البروفيسور أحمد كمال من جامعة ولاية أيوا في أميركا،عن المركبات الجوية بدون طيار، كخدمة لشبكات الاتصالات اللاسلكية، مشيراً إلى أنها تشهد تطوراً المجالات المدنية. واختتم البروفيسور حسام حسنين من جامعة كوينز في كندا، سلسلة ورش العمل، بورشة خدمات الطرق الذكية، التي عرض خلالها مدى نجاح أنظمة النقل الذكية في توفير معلومات دقيقة للسائقين.