سلطان القاسمي يشهد غداً حفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة الأميركية

المصدر: الشارقة - وام

يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة غداً، حفل تخريج 599 من طلبة الجامعة في نهاية الفصل الدراسي خريف 2018، وذلك في قاعة المدينة الجامعية. ونفذت الجامعة تمريناً لحفل التخرج شارك فيه الخريجون، كما تم التقاط صورة لدفعة التخرج وتنظيم غداء لهم للاحتفال بإنجازاتهم.

وقال الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: «أود أن أتقدم بأحر التهاني لكم، دفعة عام 2018، في هذه المناسبة، أنتم سوف تنضمون غداً إلى خريجي الجامعة، والذين سيبلغ عددهم عندها 15085 خريجاً وخريجة. لقد كانت سنتكم الأخيرة هذه مليئة بالعمل الجاد والمضني، مثلما كانت بالنسبة لنا والتي قمنا خلالها بإطلاق أجندتنا البحثية للـ 5 سنوات المقبلة».