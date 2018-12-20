«محمد بن راشد للمعرفة» توفد طلاباً لحضور «أسبوع نوبل»

المصدر: دبي ــ البيان

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وفي إطار حرص المؤسسة على تعزيز مفاهيم الابتكار والإبداع في المجالات الفكرية، وتمكين الأجيال القادمة في العالم العربي وتزويدهم بالمعرفة وتعريف الشباب بإسهامات حائزي جوائز نوبل، وضمن الشراكة مع مؤسسة نوبل العالمية، وجهت المؤسسة دعوة إلى عدد من الطلبة المتميزين من مواطني الدولة لحضور «الحفل السنوي لتسليم جوائز نوبل للعام 2018»، الذي أقيم في استوكهولم بالسويد الأسبوع الماضي، بحضور ملك السويد، وكبار الشخصيات من أكاديميين وباحثين ومفكرين وعلماء، إضافة إلى العديد من حائزي جوائز نوبل في الأعوام السابقة.

وتم ترشيح الطلاب لأول مرة على مستوى العالم العربي لحضور هذا التكريم المهم، حيث تمت دعوة طالبتين من جامعة الإمارات، وطالبة من جامعة زايد، إلى جانب طالب من جامعة خليفة، من خلال تواصل المؤسسة مع عدد من الجامعات والكليات في الدولة، والتي قامت بدورها بترشيح مجموعة من الطلاب المتميزين لحضور هذا الحدث العالمي والاستلهام منه، نحو تبني الإبداع والتميز نهجاً في مسيرة حياة الطلاب ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمع الإمارات وبناء مستقبله.

وكان في استقبال الطلاب، سلطان الكيتوب النعيمي، سفير الدولة في مملكة السويد، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الذي أكد أن اختيار طلاب إماراتيين للمشاركة في حدث عالمي مهم مثل «أسبوع نوبل»، يأتي انطلاقاً من دور المؤسسة الرائد في المساهمة في إنتاج ونقل المعرفة، وترسيخ مبادئ الابتكار والإبداع والبحث في مجتمعاتنا العربية، وتوفير الفرصة لفئة الشباب ليطلعوا على أفضل التجارب والنماذج الملهمة، لتطوير وتنمية أفكارهم والسعي بشكل حثيث للحصول مستقبلاً على جائزة نوبل بجميع المجالات وبما يخدم البشرية جمعاء. لافتا إلى أنه تم ترشيح 4 طلبة من قبل جامعاتهم بناء على تمتعهم بأداء متميز وقدرات غير عادية تفوق تلك الموجودة لدى أقرانهم، كما يتميزون بالإبداع والتفوق العقلي والتحصيل العلمي المتقدم.

فرصة

بدوره، أعرب عبد العزيز سعيد الزعابي الطالب في جامعة خليفة، عن شكره لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لتنظيم هذه الرحلة القيمة للطلاب وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على تجارب إبداعية عالمية والاستلهام منها، موضحاً أن فريق الطلاب المشارك في الزيارة وضع هدفاً له للحصول على جائزة نوبل قبل عام 2030، وسيعمل الفريق بكل جد لمحاولة تحقيق هذا الهدف.