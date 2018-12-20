60 طالباً يختتمون منافسات تحدي صير بني ياس

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تختتم اليوم في أبوظبي فعاليات برنامج «تحدي صير بني ياس» الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة ضمن مشروع برامج الأنشطة الشتوية تحت شعار «مخيم بروح إماراتية»، بمشاركة 60 طالباً وطالبة.

وأكد ناصر خميس المري، مدير إدارة البرامج التطويرية بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن البرنامج يعد جائزة للطلاب المتفوقين، وعلى الراغبين في الالتحاق به الحصول على درجات متميزة في الدراسة، لافتاً إلى أنه تم استثمار الإجازة المدرسية في برنامج علمي متميز لطلبة المدارس، ويشمل أنشطة علمية وبيئية ورياضية وثقافية، ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلبة المتفوقين مهارات القيادة والمسؤولية من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة.

وأشار إلى أن البرنامج يبتعد عن التعليم التقليدي أو نظام الحفظ والتلقين ويضيف لهم العلم من خلال مسابقات علمية ومشاركات وتجارب حقيقية داخل الجزيرة.

وذكر أن المشاركين في البرنامج بدؤوا التعرف إلى جزيرة صير بني ياس معلماً سياحياً داخل أبوظبي، ثم التعرف إلى طبيعة الحياة البرية التي تتميز بها، إضافة للتعرف إلى تضاريس الجزيرة من الناحية الجغرافية.

6 فرق

وأفاد بأنه تم توزيع 60 طالباً وطالبة المشاركين في البرنامج على 6 فرق، يضم كل فريق 10 طلاب يتعلمون ويتنافسون فيما بينهم على مدار 4 أيام في أنشطة مختلفة بحسب المهارات التي تميز كلا منهم.

وأوضح أن الفرق المشاركة خاضت مجموعة من المنافسات والمسابقات الرياضية التي تهدف لبناء قدرات ومهارات الطلبة المشاركين، لا سيما مهارات القيادة والعمل الجماعي.

وأشار إلى أن المنافسات شملت 3 تحديات رئيسية، فالمشروع الأول عبارة عن كيفية الحفاظ على الطاقة الشمسية داخل جزيرة بني ياس، والثاني إعادة تدوير النفايات التي تنتجها الفنادق في الجزيرة، والثالث حدائق الزراعة المائية كونها جزءاً من برنامج الاستدامة المائية للغذاء.

كما قدم الطلاب العديد من الحلول لبعض المشكلات في الجزيرة مثل إيجاد أعشاش بديلة للطيور النادرة في الجزيرة وحل بعض المشكلات البيئية الأخرى، وصون البيئة ومواردها والمحافظة عليها والحرص على إقامة العديد من المحميات في الدولة وحماية الحياة الطبيعية والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض وغيرها من المبادرات من أجل الوصول إلى بيئة مستدامة.

وأوضح المري أن البرنامج يهدف إلى استثمار أوقات الطلبة عبر توجيههم نحو الأنشطة العلمية والبيئية والرياضية والثقافية، وتعزيز روح المنافسة وحب الابتكار والمعرفة فيما بينهم، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة البيئية والمحميات الطبيعية، وتحفيز الطلاب على التفوق من أجل المشاركة في البرنامج في دورته المقبلة.

فائدة

وأكد المري ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوقات العطل والإجازات، بما يعود بالنفع والفائدة على الطلبة ويوسع من مداركهم وينمي مهاراتهم ويصقلها، إضافة إلى تشجيع السياحة في جزيرة صير بني ياس بوصفها أهم معالم ومحميات إمارة أبوظبي والتعريف بها.

وقال: إن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً، وتفاعل معه الطلبة لما يتضمنه من أنشطة ومسابقات علمية، ومحور بيئي يركز على اكتشاف البيئة البحرية في الإمارات ويأخذ الطلاب في رحلة عبر المحميات الطبيعية، ومشروع البحث عن استخدام مصادر الطاقة البديلة في جزيرة صير بني ياس، ومحور رياضي يتضمن رياضات التجديف والرماية وركوب الخيل، وأيضاً محور ثقافي يشمل دروساً في الطهي الشعبي وتعلم آداب الضيافة، فضلاً عن رحلات تثقيفية في التاريخ الإماراتي.