«كلية الصيدلة» بجامعة عجمان: خطط مستقبلية لتطوير كفاءات الخريجين

المصدر: عجمان ـــ عصام الدين عوض

أكد الدكتور نجيب عبدالجليل، عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية بجامعة عجمان، في تصريحات لـ«البيان» أن الكلية وضعت خططاً مستقبلية لتطوير كفاءات الخريجين بما يتناسب مع التقدم العلمى العالمي.

وقال إن الكلية تقبل سنوياً 100 طالب وطالبة من حملة الشهادة الثانوية، كما أن عدد الطلاب الحاليين بمختلف السنوات الدراسية يبلغ 385 طالباً وطالبة، بينهم 3 إماراتيات، كما تخرّج في الكلية 1536 صيدلانية و422 صيدلانياً، وتحصلت الكلية على برنامج بكالوريوس في الصيدلة وشهادة مجلس اعتماد التعليم الصيدلي (ACPE) في أميركا، إضافة إلى تحديث برنامج بكالوريوس الصيدلة الحالي في محتوى المساقات المطروحة في الخطة الدراسية ليشمل الصيدلة السريرية والتركيز على الجوانب الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية، بالتناغم مع الاتجاه العالمي للتعليم الصيدلي، لافتاً إلى أنه في عام 2011 تم إطلاق برنامج ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة السريرية وتقنيات الصيدلة) ويقبل به سنوياً 20 طالباً وطالبة، وأن عدد الطلبة الدارسين فيه للعام الحالي 47 طالباً وطالبة، منهم 11 طالبة إماراتية.

وأضاف عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية:«الكلية وضعت خططا مستقبلية لتطوير كفاءات الخريجين، أبرزها فتح برنامج بكالوريوس في التغذية وتطوير مركز امتحان الأوسكي «OSCE»، كما توفر الكلية غرفة واسعة للمساعدة في إجراء الاختبارات السريرية الموضوعية، وجلسات تعلم الطلاب التعاونية، تم تجهيزها بتلفزيون إل إي دي وكاميرا فيديو لتسجيل لعب الأدوار، إضافة إلى استحداث امتحان يسمى الامتحانات السريرية الهادفة الهيكلية».

ولفت إلى أنه تم توفير غرفة صيدلية افتراضية خاصة مع مجموعة كبيرة من الأدوية، وتم تزويدها بـ20 جهاز كمبيوتر في 5 أقراص مستديرة وجهاز تلفزيون LED كبير، يتم استخدامها لمحاكاة الخبرة الحقيقية وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة التي يحتاجونها في دوراتهم التجريبية الحقيقية، وتقوم الكلية بتطوير هذه الصيدلية حتى تصل إلى أعلى المعايير العالمية.