طرح 11 برنامجاً للبكالوريوس في جامعة أبوظبي العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور إبراهيم صيداوي مدير جامعة أبوظبي في دبي، عن عزم الجامعة طرح 11 برنامجاً للبكالوريوس العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر 2019، في هندسة العمارة، والتصميم الداخلي والاتصال الجماهيري وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة، بالإضافة إلى برنامجين في الماجستير للسياحة والعمارة المستدامة.

جاء ذلك على هامش الدورة الأولى من مؤتمر جامعة أبوظبي للابتكار 2018 تحت شعار «دور الجامعات الجديد في مجتمعات المعرفة».

وأضاف الصيداوي أن الجامعة التي فتحت أبوابها في دبي العام الدراسي الفائت، وطرحت 9 برامج للماجستير والدكتوراه، عقب دراسة لاحتياجات العاملين في المؤسسات الحكومية بهدف تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم المهنية.

وأوضح أن الجامعة أطلقت دبلوم للدراسات العليا لتأهيل المعلمين والمعلمات باللغتين العربية والانجليزية، مشيرا إلى أن كافة البرامج المطروحة، والتي تعتزم طرحها العام القادم تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومُعتمدة عالمياً.

وأفاد بأن الجامعة تعتزم طرح برامج تدريبية، لتدريب وتأهيل الكادر الأكاديمي، والطلبة والراغبين في تطوير مهاراتهم الوظيفية.

وبحث المشاركون بالمؤتمر آليات تطوير نقل المعرفة ما بين الجامعات والحكومات وسوق العمل.

وأوضحت الدكتورة بترا توركاما، مديرة الابتكار في الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى توفير حوار مفتوح يجمع خبراء من مختلف الأطراف المعنية لبحث دور الجامعات في تحقيق إسهامات إيجابية في المجتمع ودعم بناء جيل من قادة المستقبل.