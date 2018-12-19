28885 طالباً وطالبة شاركوا في 400 فعالية ضمن برنامج «لِمَ؟»

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت جولة برنامج التوعية العلمية المدرسية «لِمَ؟» في رحلتها العلمية التي انطلقت مطلع العام الدراسي بالوصول إلى رقم قياسي جديد مع طلبة مدارس إمارة أبوظبي.

حيث نجح البرنامج في تحفيز 28885 طالباً وطالبة على الالتحاق في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وانطلقت جولة الفصل الدراسي الأول من برنامج «لِمَ؟»، بتنظيم دائرة التعليم والمعرفة، ودعم من الراعي البلاتيني شركة «مبادلة للاستثمار»، نظمت خلالها أكثر من 400 حلقة تعليمية بالتنسيق مع مدارس الإمارة في أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

وحقق معدل الطلبة الذين زارهم البرنامج هذا العام زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، وتولى التدريب في كافة عروض «لِمَ؟» التفاعلية وورش عملها فريق مؤهل من المرشدين العلميين، مع تصميم ورش عمل خاصة لأصحاب الهمم من أجل توسيع آفاق معرفتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وشهدت جولة هذا العام من برنامج «لِمَ؟» إضافة عرض علمي جديد تحت عنوان «الكيمياء المشوقة».

وقالت فاطمة الزعابي، مدير برامج المشاريع الخاصة في دائرة التعليم والمعرفة: «تؤدي العلوم والرياضيات دوراً محورياً في تشجيع مهارات التفكير والتحليل العلمي والمنطقي بين الطلاب، وهو السبب الرئيسي الذي ركزنا فيه على تصميم البرنامج.

وتقديم المواد العلمية بطريقة ممتعة ومبتكرة وتفاعلية بقدر الإمكان، لنثبت للطلاب بأن المواد العلمية كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يمكن أن تكون مسلية ومفيدة في نفس الوقت».