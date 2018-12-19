طلبة «جامعة محمد بن راشد للطب» يستعرضون مشاريعهم البحثية

المصدر: دبي - البيان

استعرض عدد من طلبة كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مشاريعهم البحثية، وذلك خلال النسخة الأولى من مؤتمر البحث العلمي لطلبة الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وأتاح المؤتمر الفرصة لـ49 طالباً وطالبة من السنة الثالثة لاستعراض إنجازاتهم، والتي توزعت على أربعة نطاقات بحثية رئيسة، وهي: الطب الحيوي والطب السريري والصحة العامة والتعليم الطبي.

وقال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، عميد كلية الطب: «تولي مناهجنا اهتماماً كبيراً بالتفكير النقدي وتطبيقات النهج العلمي، وتضم مساقات يتعلّم من خلالها الطالب الإحصاء وعلم الأوبئة ومنهجية البحث التي تستمر على مدى 5 فصول دراسية، تنتهي بمشروع بحثي يجريه الطالب بإشراف هيئة التدريس».

وضمت المشاريع المعروضة خلال المؤتمر، والمتعلقة بالصحة العامة، دراسات حول نقص فيتامين د، والانعكاسات النفسية للمظهر الجسدي، واضطرابات التغذية، وأنماط النوم.

وقدم محمد الموسى بحثه الذي حمل عنوان «هل يحرمك وزنك من النوم خلال الليل؟ دراسة مقطعية حول العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم واضطرابات النوم وانخفاض جودته».

كما قدمت الطالبة آفيا غيوالي دراسة سريرية بعنوان: «هل يمكننا الوثوق بها؟ التناسب بين لطخات عنق الرحم ونتائج تنظير وخزعة عنق الرحم في ميديكلينيك مستشفى المدينة، دبي».

أما الطالبة حصة المنصوري، فأجرت دراسة حول أمراض القلب الخلقية، وتحديداً «ارتباط أمراض القلب الخلقية بعوامل الخطورة».

وشملت المشاريع البحثية الأخرى المعروضة خلال المؤتمر، دراسة طبية حيوية حول الاختلافات الجينية الملحوظة في اضطراب طيف التوحد، إلى جانب معدل انتشار الفيروسات المنقولة عبر البعوض في الإمارات العربية المتحدة.