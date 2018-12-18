إنشاء مجلس للمدارس الخاصة في الشارقة قريباً

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن إجراء مراجعة شاملة لجميع المدارس الخاصة مطلع الفصل الدراسي الثاني، ينفذها خبراء على درجة عالية من الكفاءة.

مؤكدة أن العام الدراسي الجاري سيشهد مباشرة العمل في تطوير وتحسين أوضاعها، خلال تنظيم دورات وورش تدريبية لرفع قدراتها، على أن يتم التقييم الداخلي العام المقبل من قبل الهيئة، كما كشفت عن إنشاء مجلس للمدارس الخاصة خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة استهدف مجموعة من إدارات المدارس الخاصة وملاكها على مستوى الإمارة، بحضور الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة الهيئة، والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم، وحشد كبير من مديري ومديرات المدارس الخاصة وملاكها.

وكشفت الهيئة عن إجراء تقييم خارجي للمدارس كل ثلاث سنوات تنفذه لجنة خبراء عالمية، إلى جانب التقييم الداخلي المستمر الذي سيساعد المدارس على تلمس احتياجاتها ومساندتها في سد هذه الاحتياجات وليس مجرد تقييم فحسب.

تطوير

وقال الدكتور عمرو عبدالحميد: «مراجعة أداء المدارس سيكون مختلفاً وشمولياً والتواصل سيكون مباشراً مع الخبراء، الذين يعرفون واقع المدارس بشكل دقيق ويدركون جيداً أن التطوير والتحسن يحتاج إلى إدارة قادرة وقوية، ونجاح الخطط التطويرية مرهون بوجود إدارات مدرسية فاعلة ومؤمنة ومعلمين مؤثرين يريدون الارتقاء والتطور المستمرين»، .

وأعلن مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، عن إنشاء مجلس للمدارس الخاصة سيتم تحديد أعضائه بعد الاطلاع على السير الذاتية لمديري ومديرات المدارس بإشراف مباشر من الدكتورة محدثة الهاشمي وعلي الحوسني.

ابتكار

قالت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «ينبغي أن تحظى المدارس بالتطوير المطلوب الذي يرتكز على الإبداع وإثارة روح التحدي والابتكار، وتطوير الإدارات المدرسية وإعداد المعلم الشامل، والمدارس الخاصة شريك أساسي في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها».

وتحدث علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم قائلاً: «الهيئة ستعمل جاهدة بكل السبل لدعم المدارس الخاصة التي تعدها رافدا أساسياً من روافد مسيرة التعليم الذي توليه القيادة الرشيدة جل عنايتها واهتمامها»، وأكد أهمية الاستمرار في تطوير آليات التحسين، بما يحقق نتائج تنعكس على أداء المدارس.