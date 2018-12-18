28 فريقاً من 16 جامعة إماراتية تحظى بدعم برنامج «إكسبو لايف»

المصدر: دبي - البيان

حظي 28 فريقاً طلابياً من 16 جامعة في دولة الإمارات بفرصة الحصول على الدعم اللازم لوضع حلولهم الإبداعية موضع التطبيق بفضل برنامج «إكسبو لايف»، برنامج الابتكار والشراكة التابع لإكسبو 2020 دبي، لتمويل الحلول الإبداعية وتسريعها والترويج لها.

وبذلك يصل إجمالي عدد الفرق التي التزم «إكسبو لايف» بتقديم المنَح والتوجيه وعرض الحلول لها، إلى47 فريقاً من جامعات الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن البرنامج عن تقديم مِنَح تصل قيمة كل منها إلى 50 ألف درهم إماراتي تُقدم إلى 28 فريقاً تضم بمجملها نحو 100 طالب، فضلاً عن التوجيه والإرشاد وفرص لعرض مشاريعهم.

وجاء اختيارهم بعد تقديمهم طلبات المشاركة في الدورة الثانية من برنامج الابتكار للجامعات من إكسبو لايف، التي نُظّمت بدعم من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان أكثر من 500 فريق من 57 جامعة في دولة الإمارات قدموا طلبات المشاركة في الدورة الثانية من برنامج الابتكار للجامعات، وتضمنت مقترحات تتناول واحداً على الأقل من الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

جهاز متحرك

وتشمل أحدث المشاريع التي تلقت الدعم من إكسبو لايف جهازاً متحركاً يتيح لأصحاب الهمم استخدام كرسي متحرك واحد على امتداد رحلة السفر بالطائرة، وورقاً يستخدم الرمال من الإمارات بديلاً عن لب الخشب، وتطبيقاً سمعياً على الهاتف المحمول يعزز قدرة السمع لدى المستخد م عن طريق إرسال ذبذبات إلى دماغه.

توجيه

وسيتلقى أصحاب المشاريع المختارة التوجيه والإرشاد من جامعاتهم ومن فريق إكسبو لايف.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «إن الحلول الإبداعية المقدمة إلى إكسبو لايف ضمن إطار برنامج الابتكار للجامعات هي شهادة على القدرات التي يتميز بها الشباب في الإمارات.

وسيكون هؤلاء الشباب المبادر والمبتكر مسؤولين عن قيادة تحول الإمارات إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق طموحات قيادتنا المتمثلة في رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، خاصة أن مستوى المشاريع المختارة خلال الدورة الثانية للمبادرة قدمت صورة صادقة لمدى التقدّم والتطور الذي وصل إليه التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال يوسف كايرز، نائب رئيس إكسبو لايف، إكسبو 2020 دبي: «حقق المبتكرون الشباب، الذين حصلوا على دعم إكسبو لايف، في الدورة الأولى من برنامج الابتكار للجامعات، تقدماً ملحوظاً في تطوير حلولهم المبتكرة للتحديات العالمية التي تؤثر على منطقتنا».