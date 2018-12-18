60 طالباً يتنافسون في «تحدي صير بني ياس»

المصدر: أبوظبي - البيان

يشهد برنامج «تحدي صير بني ياس»، الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة ضمن مشروع برامج الأنشطة الشتوية في أبوظبي تحت شعار «مخيم بروح إماراتية»، تفاعلاً مثمراً من طلبة المدارس، ويشارك في البرنامج،، طلبة الحلقة الثالثة.

حيث تم توزيع 60 طالباً وطالبة على 6 فرق، يضم كل فريق 10 طلاب يتعلمون ويتنافسون في ما بينهم في أنشطة مختلفة بحسب المهارات، التي تميزهم. وقالت الدكتورة كريمة مطر المزروعي- المديرة التنفيذية لقطاع سياسات التعليم والبرامج بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة:

«ينطلق البرنامج من جهود القيادة الرشيدة والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرامية إلى صون البيئة ومواردها والمحافظة عليها والحرص على إقامة العديد من المحميات في الدولة وحماية الحياة الطبيعية والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، حيث حرصت الدائرة من خلال البرنامج إلى استثمار أوقات الطلبة، وتعزيز روح المنافسة وحب الابتكار والمعرفة في ما بينهم». وأشاد ناصر خميس المري، مدير إدارة البرامج التطويرية بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة بما يحققه البرنامج من تفاعل بين الطلبة لما يتضمنه من محاور علمية وبيئية وثقافية.