«أبوظبي التقني» يدشن برنامج «نعم للعمل» في 5 مدن بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

دشن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الدورة الخامسة عشرة من البرنامج الوطني المتميز «نعم للعمل» التي ينظمها «أبوظبي التقني» لمدة أسبوعين في عدة مؤسسات وشركات تجارية رائدة ومختارة في 5 مدن بالدولة وهي: «أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان» بمشاركة نخبة من شباب وفتيات الإمارات وأصحاب الهمم.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتمكين المواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 15 عاماً من المهارات اللازمة لمرحلة ما بعد النفط، وللعمل في نخبة من التخصصات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل بالقطاع الخاص، منها صناعة المخبوزات وتطبيق ممارسات السلامة في بيئة العمل بقطاع التجزئة وآليات التفاعل مع العملاء وإدارة المخازن ودعم الموظفين والزبائن.

وقال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن «أبوظبي التقني» يواصل جهوده لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لإعداد شباب الوطن لمرحلة ما بعد النفط ضمن استراتيجية وطنية متطورة تتضمن برامج أخرى عديدة منها «أسبوع التعليم التقني والابتكار» ومسابقات تنمية المهارات المحلية والقارية والعالمية و«نعم للعمل» الذي يقوم «أبوظبي التقني» من خلاله بتدريب الشباب والفتيات، خاصة الطلبة لتشغيلهم خلال الإجازات المدرسية بنظام الدوام الجزئي ما يكسبهم مهارات تخصصية جديدة تتوافق مع متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للدولة 2021.

وأضاف أن «أبوظبي التقني» يواصل عمله لتطوير البرنامج لاستقطاب المزيد من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل بمجالات جديدة ومتنوعة تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم وقطاعات العمل المطلوبة في المستقبل.