شرطة دبي تناقش مع طالبات جامعة جميرا ثقافة التعامل مع الأزمات والكوارث

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، ممثلة بإدارة الأزمات والكوارث، محاضرة توعوية حول كيفية التعامل الأمثل في حالات الأزمات والكوارث لطالبات جامعة جميرا في إمارة دبي، حيث تفاعل مع المحاضرة نحو 48 طالبة من الجامعة، وناقشن موضوعها بإيجابية وقدمن العديد من الأسئلة. وذلك ضمن خطة سنوية تستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة والجامعات في الإمارة لتعزيز التوعية حول كيفية مواجهة حالات الأزمات والكوارث حال وقوعها في الإمارة، وهو ما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في بناء مدينة أكثر أمناً وسلامة.

وقدم المحاضرة المقدم الدكتور الشيخ ماجد عبد الله راشد المعلا، رئيس قسم إدارة الحدث في إدارة الأزمات والكوارث، تطرق خلالها لمفاهيم الأزمات والكوارث وإدارتها بمراحلها الثلاث، وهي الاستعداد والاستجابة والتعافي، كما سرد في ختام المحاضرة للطالبات إرشادات توعوية حيال كيفية التعامل الأمثل في حالات الأزمات والكوارث عند وقوعها في إمارة دبي.

ونوّه المقدم المعلا بأن أبرز الأخطاء في تعامل أفراد المجتمع مع حالات الأزمات والكوارث تتجلى في عدم الوعي والتصرف الأمثل أثناء وقوعها، وعليه أخذت شرطة دبي على عاتقها نشر التوعية لجميع أفراد المجتمع من كافة الشرائح عبر تدشين صفحة على موقعها على شبكة الإنترنت لنشر ثقافة الأزمات والكوارث، ويمكن الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لشرطة دبي على شبكة الإنترنت www.dubaipolice.gov.ae واختيار قائمة البيانات المفتوحة، ومن ثم اختيار رابط إرشادات التعامل في حالات الأزمات والكوارث في إمارة دبي، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريع «QR Code» للصفحة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.