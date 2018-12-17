جامعة أبوظبي تقدم خصومات وامتيازات لحملة بطاقة «حماة الوطن»

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت القوات المسلحة لدولة الإمارات مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي ضمن بطاقة الخصم (حماة الوطن) إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية التي تم إطلاقها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، وذلك إيماناً بأهمية دور الخدمة المجتمعية والتعاون المشترك في تحقيق أهداف الطرفين، حيث ستقدم جامعة أبوظبي من جانبها خصومات وامتيازات لحملة بطاقة «حماة الوطن».

ونصت المذكرة على منح منتسبي القوات المسلحة من حملة بطاقة حماة الوطن وأقربائهم من الدرجة الأولى خصماً بقيمة 15% على رسوم الساعات الدراسية لبرامج البكالوريوس، وخصماً بقيمة 25% على رسوم الساعات الدراسية لبرامج الماجستير، إضافة إلى إعفائهم من رسوم التسجيل وقدرها 2850 درهماً، وذلك في جميع فروع الجامعة في أبوظبي والعين ودبي ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة.

وتهدف القوات المسلحة من خلال إصدار بطاقة «حماة الوطن» إلى تحقيق الدعم وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات العسكرية والمدنية، إضافة إلى توفير أفضل الميّزات وأفضل المستويات الخدمية لمنتسبيها لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من خلال إقامة شراكات فاعلة وناجحة مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية المختلفة.

الجدير بالذكر أن بطاقة «حماة الوطن» بطاقة امتيازات وخصومات تمنح حصرياً لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين.