مناقشة البرامج الداعمة للمدارس المجتمعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي اللقاء الأول للجنة العليا للمدارس المجتمعية برئاسة الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة، وحضور ممثلين عن الجهات والمؤسسات الداعمة للمشروع من دائرة الصحة أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والأولمبياد الخاص الدولي. وتناول اللقاء مناقشة جهود الجهات والمؤسسات لتأسيس شراكة مستدامة بهدف دعم المدارس المجتمعية وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، وتوسيع نطاق مشروع المدارس المجتمعية في الدائرة من خلال توفير برامج وأنشطة جديدة تلبي احتياجات الطلبة والمجتمع المحلي، ويحقق المخرجات المرجوة من المشروع. وتم خلال اللقاء تقديم عروض مفصلة عن أنشطة وخطط كل جهة للبرامج المقرر تقديمها في المدارس المجتمعية.