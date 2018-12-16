قراء «البيان»: المخيمات الشتوية الموجّهة إلى الطلبة بحاجة إلى تطوير

المصدر: استطلاع - نورا الأمير

أجمع مشاركون في استطلاع «البيان» الأسبوعي عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«وانستغرام» أن المخيمات الشتوية الموجهة للطلبة بحاجة إلى التطوير حتى لا تقع في فخ النمطية والتكرار، مؤكدين ضرورة وجود خطة تربوية لكل مخيم يضعها مختصون بما يراعي الفئات العمرية المشاركة وحاجاتها، وأن تكون شاملة قادرة على تلبية ذائقة المستهدفين منها والاستحواذ على اهتماماتهم في ظل سيطرة التكنولوجيا وارتباطهم الشديد بها.

وذهب 75% من قراء البيان الإلكتروني إلى أن المخيمات الشتوية الموجهة إلى الطلاب بحاجة إلى التطوير، بينما ذكر 25% أنها مفيدة وتحتاج إلى التطوير، وقال 84% من قراء الصحيفة على موقعها على فيسبوك: إن المخيمات الشتوية تحتاج إلى تطوير، بينما ذهب 16% إلى أنها تحقق المطلوب، وأفاد 88% من قراء الصحيفة على «تويتر» بأنها تحتاج إلى تطوير، فيما ذهب 12% إلى أنها تحقق المطلوب.

نوعية

وطالب القراء من خلال تفاعلهم على صفحات «البيان» الإلكترونية والتفاعلية بمخيمات متنوعة فيها أنشطة تربوية ودينية ووطنية وتقنية، بحيث تحقق عائداً تربوياً وتكسب الطالب القدرة على تحمل المسؤولية وبناء علاقات وصداقات في محيط مجتمعه، معتبرين المخيمات فسحة للخروج عن إطار المألوف واستثمار وقت الأبناء والتنفيس عن طاقاتهم بشيء مفيد ومثمر وفي وقت وجيز، واعتبروا أن الأنشطة اللاصفية على اختلافها تشكّل دافعاً لتحفيز القيم الوطنية وتنمية المهارات الاجتماعية داخل الحرم المدرسي والمجتمع الإنساني بشكل عام والعمل بروح الفريق الواحد والانتماء وحب الوطن، والاعتماد على الذات.

رافد

وقال الخبير التربوي سعيد نوري إن المخيمات الشتوية هي رافد مهم من روافد التعلم للطلبة، لكن يجب أن يكون هناك برنامج مدروس مبني على احتياجات الطلبة وآرائهم؛ إذ إن المخيم لا يعتبر مجرد نشاط ترفيهي فحسب بل حدث توعوي مهم يتضمن محاضرات تقدم بأسلوب جميل.

وأضاف: إذا كانت المخيمات مدروسة تكون أنشطتها متنوعة تضم محاضرات توعوية وتوجيهية تناقش جملة من المواضيع المهمة مثل التنمر وظاهرة المخدرات والعنف من خلال أفلام مشوقة، وكلما كان الهدف مزدوجا تطويريا تثقيفيا توجيهيا، كلما أدت المخيمات هدفها المنشود في إنشاء جيل مؤمن واعٍ مدرك يحب وطنه ويعزز مفهوم الأمن والأمان.

برامج

وأكدت عايدة محمد من مدرسة دبي الألمانية أن الطلبة بحاجة إلى المخيمات عقب كل إجازة «طويلة نوعاً ما لاسيما الصيفية» لكن ما يجب الأخذ بعين الاعتبار إلى ما يحتاجه الطلبة من برامج منتقاة تسهم في تفتيح مداركهم، وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم، وهو ما يمكن تحقيقه في حال تم التخطيط لها بشكل هادف.