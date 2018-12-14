معرض لمشاريع طلبة جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم قسم علوم الحياة التطبيقية بكلية العلوم في جامعة الشارقة «معرض مشاريع طلبة التقنيات الحيوية التاسع»، والذي ضم مشاريع طلبة البكالوريوس والماجستير، تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ ماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي، عميد كلية العلوم، والدكتور حسين محمد المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، والأستاذ الدكتور علي القبلاوي رئيس قسم علوم الحياة التطبيقية، وأعضاء الهيئة التدريسية للقسم والطلبة.

مُلصقات

قدم الطلبة خلال المعرض أعمالهم وأنشطتهم العلمية والبحثية التي تم إنجازها في فصل الخريف من خلال الملصقات والعروض التقديمية، حيث قدمت 18 مجموعة من طلبة السنة الثانية والثالثة أبحاث عملية على شكل ملصقات علمية لأول مرة في مجالات: علم الأحياء الدقيقة، وعلم المناعة والأمصال، إضافة إلى التكنولوجيا الحيوية الأساسية، كما قدم طلبة السنة الثانية والثالثة 8 عروض عن اهتماماتهم النظرية على شكل ملصقات، إضافة إلى عرض لطلبة الدراسات العليا تضمن 7 ملصقات علمية لمشاريعهم البحثية لأول مرة ضمن «معرض مشاريع طلبة التقنيات الحيوية السنوي»، وأيضاً أُتيحت الفرصة لطلاب السنة الرابعة في مناقشة وتقديم عروض شفهية أمام لجنة التحكيم عن ملخصات مراجع علمية في مجالات مختلفة.