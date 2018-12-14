طلاب جامعة الإمارات يتنافسون في «الأولمبياد الأكاديمي»

المصدر: العين - داوود محمد

نظم برنامج النجاح الأكاديمي بالكلية الجامعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، مسابقة الأولمبياد الأكاديمي لعام 2018، للموسم الرابع بمشاركة 2400 طالب وطالبة من مختلف الكليات والأقسام، والتي تتيح الفرصة للطلبة بتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية خلال المشاركة في الأنشطة؛ لإثراء الحياة الجامعية للطلاب بعيداً عن الفصول الدراسية والمحاضرات الأكاديمية.

وأكدت مديرة برنامج النجاح الأكاديمي الدكتورة فاطمة طايل، أن هذا النوع من المسابقات الأكاديمية هو فرصة جيدة لإثراء الأنشطة اللاصفية في الحياة الجامعية، والتي تهدف لإظهار إبداعات ومواهب الطلبة ومهاراتهم، وقد أتاح التنوع في هذه المسابقات والذي يشمل فئات مختلفة من وجوه الإبداع والتميز مشاركة كبيرة من الطلبة.