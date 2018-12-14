شرطة دبي تستشرف المستقبل مع جامعة سانت جالين

المصدر: دبي - البيان

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة للتدريب، ومركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع المجموعة الدولية للتدريب والاستشارات، ورشة عمل بعنوان «استشراف المستقبل» بهدف تطوير المنظومة الاستراتيجية من منظور استشراف المستقبل والابتكار.

أقيمت ورشة العمل في فندق بالازو فيرساتشي دبي، بالتنسيق مع جامعة سانت جالين السويسرية، أول جامعة على مستوى العالم في استشراف المستقبل، وشهدها اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومديري إدارات فرعية وضباط. وتهدف ورشة العمل إلى تحقيق الريادة في استشراف المستقبل والابتكار من أجل اتخاذ قرارات أمنية فعّالة، ومراجعة وتطوير رؤية ومبادرات 2071 وفق أدوات استشراف المستقبل، وتحديد التحديات المستقبلية.