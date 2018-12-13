جامعة أبوظبي تفتتح مركز النجاح الأكاديمي لتزويد الطلبة باستراتيجيات التعلم الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت جامعة أبوظبي «مركز النجاح الأكاديمي»، وهو مركز أكاديمي متطور جديد تم إنشاؤه في حرم الجامعة الرئيسي، بهدف تزويد طلبتها بمجموعة شاملة من استراتيجيات التعلم الذكي المصممة خصيصاً لمساعدتهم على التفوق أكاديمياً، ويضم المركز الجديد قاعات دراسية متعددة الاستخدامات مجهزة بأحدث الخدمات والتكنولوجيا الحديثة، لمساعدة الطلبة على اكتشاف وسائل تعلم جديدة تمكنهم تحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمي.

وافتتح المركز أعضاء من مجلس الطلبة بحضور الدكتور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، إضافة إلى عمداء الكليات في الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، حيث قاموا بجولة في مختلف مرافق المنشأة الجديدة واطلعوا على منهجيات التعلم المتنوعة التي تضمها والسبل المستخدمة للاستفادة من المساحات المتاحة.

وفي تعليقه، قال الدكتور وقار أحمد: «نعتز بتدشين مركز النجاح الأكاديمي، الذي يمثل إضافة هامة إلى المرافق التي توفرها الجامعة لطلبتها بهدف مواصلة تحسين تجربتهم الأكاديمية، حيث نحرص على تزويد الطلبة بشتى الوسائل والمهارات التي تعدهم ليكونوا رواد المستقبل». ومن جانبها، قالت الدكتورة سريثي ناير، عميدة كلية المتطلبات الجامعية في الجامعة: «جاء إنشاء مركز النجاح الأكاديمي انطلاقاً من حرصنا على وضع الطلبة على رأس قائمة أولوياتنا».

وأوضحت أن جامعة أبوظبي تبنت خطة لضمان الاستفادة بشكل فعّال من المركز بما في ذلك تنظيم الفعاليات وورش العمل وجلسات الحوار والتوجيه التي تركز على تطوير المهارات الشخصية التي لا يتم تدريسها للطلبة في القاعات الدراسية على وجه الخصوص.