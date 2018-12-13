شرطة دبي وجامعة الشارقة تنظمان ندوة عن حقوق الإنسان

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة الشارقة، ندوة نقاشية بعنوان «دولة الإمارات وحقوق الإنسان: تطبيق لأعلى المعايير الدولية»، قدمها العقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة حماية الحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بحضور الدكتورة سلامة الرحومي، عميدة شؤون الطالبات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وتم خلال الورشة عرض فيلم قصير يجسد جهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بعدها استعرض الدكتور أحمد يوسف المنصوري ضمانات تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الدستور، وأبرز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الدولة، كما قام بتوضيح بعض القوانين والتشريعات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وبعض الإنجازات التي دوّنت في سجل دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان.

إلى جانب ذلك، تم عرض فيلم عن مآثر الشيخ زايد، رحمه الله، في حقوق الإنسان بعنوان: «زايد: مواقف إنسانية خالدة».

ومن جانبها، شكرت الدكتورة سلامة الرحومي القائمين على هذه الندوة الغنية بالمعلومات القيّمة، والتي استفادت منها الطالبات بربط ما تعلمنه من مساقات ومواد مرتبطة بمجال حقوق الإنسان ومواد تلك الورشة. واختتم الحفل بفتح باب المناقشة للطالبات والأساتذة، كما تم تكريم الدكتور أحمد يوسف المنصوري تقديراً لجهوده في تقديم هذه الورشة القيّمة التي أثرت الطالبات بالمعلومات المفيدة.