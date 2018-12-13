دائرة التعليم والمعرفة تطلق برنامج الأنشطة الشتوية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة برنامج الأنشطة الشتوية في أبوظبي تحت شعار «مخيم بروح إماراتية» خلال الفترة من 16 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويتضمن المشروع ثلاثة برامج رئيسية هي مخيم الثقافة والتراث والعلوم بالمدارس المجتمعية، وتحدي صير بني ياس، ورحلة قادة المستقبل.

وقال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة: «نحرص على تعزيز مهارات أبنائنا الطلبة، خلال مبادرات ومشاريع تستهدف الاستثمار الأمثل لشغل أوقاتهم خلال العطل الدراسية، فضلاً عن إطلاق برامج مبتكرة تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تشجيع الابتكار والإبداع في المجتمع الإماراتي».

مهارات

وأضاف: «برنامج الأنشطة الشتوية جاء ليستهدف جميع الطلبة، خلال برنامج متكامل يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العصر ويتناسب مع كل مرحلة عمرية، ويركز البرنامج على إحدى أولويات الدائرة المتمثلة في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا الطلبة». ومن جانبه أكد الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة، على أهمية تقديم مبادرات وبرامج متنوعة للطلبة، إذ يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها دائرة التعليم والمعرفة لإعداد جيل واعد متعلم قادر على خدمة المجتمع.

ثقافة

ويحمل البرنامج الأول في مشروع الأنشطة الشتوية في أبوظبي عنوان «مخيم الثقافة والتراث والعلوم بالمدارس المجتمعية»، التي يستمر لثلاثة أسابيع من 23 ديسمبر حتى 10 يناير 2019 لجميع المراحل الدراسية ويضم 4 محاور هي الرياضيات والعلوم، والروبوتات والبرمجة، والصحة والرياضة، والتراث والثقافة، ويستوعب البرنامج نحو 1000 طالب وطالبة مقسمين على 3 مجموعات، تهدف إلى بناء وتعزيز فهم الطلاب للتراث والثقافة الإماراتية، مع بناء قدراتهم في المواد الأساسية عبر أنشطة ثرية تتم خلال العطلات.

تحدّ

ويأتي البرنامج الثاني ضمن الأنشطة الشتوية تحت عنوان «تحدي صير بني ياس»، لطلبة الحلقة الثالثة ويستمر في الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر 2018 ويشمل أنشطة علمية وبيئية ورياضية وثقافية تهدف إلى إكساب الطلبة المتفوقين مهارات القيادة والمسؤولية من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة، وسوف يتم توزيع الطلبة على 6 فرق.

رحلة

أما البرنامج الثالث، الذي يستفيد منه 100 طالب وطالبة من الحلقة الثالثة مقسمين على 3 مجموعات، فيحمل عنوان «رحلة قادة المستقبل» ويستمر لـ10 أيام من 21 حتى 30 ديسمبر 2018 ويضم مجموعة كبيرة من الأنشطة المحورية مثل الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية والثقافية والمعالم الوطنية في الدولة، وكذلك المسابقات وورش العمل والمشاريع التي تهدف إلى إكساب الطلبة خبرات ومهارات تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل.