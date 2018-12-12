وفد من جامعة سويسرية يطلع على تقنيات «القيادة والسيطرة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقبلت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، وفداً من جامعة سانت غالن السويسرية. واستمع الوفد الضيف إلى شرح حول التطور الذي حققه المركز في مجال إسعاد المجتمع وخدمته، واطلع على نظام مراقبة الدوريات بالأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك، إلى جانب الاستماع لشرح حول الخدمات المقدمة إلى أفراد الجمهور بعدة لغات وتشمل خدمات لأصحاب الهمم وخدمات لمرضى القلب وكبار المواطنين.