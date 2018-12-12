تعاون بين «القاسمية» وجامعة هندية لنشر القيم الإسلامية

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة وفداً من جامعة كاليكوت بكـيرالا من دولة الهند يترأسه الدكتور محمد بشير مدير الجامعة، وهدفت الزيارة إلى بحث التعاون الثنائي بين الجامعتين لنشر قيم الدين الإسلامي الصحيح.

وقال رئيس وفد الجامعة الهندية: الجامعة القاسمية سيكون لها بالغ الأثر في نشر الإسلام السمح، وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتأسيس الجامعة لتكون منارة للعلوم الإسلامية والعربية.

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور رشاد سالم: «الجامعة القاسمية ماضية في تنفيذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في أن يكون هدفها الدائم نشر الإسلام السمح بوجهه الصحيح المنفتح على الآخر».