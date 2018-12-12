تدريب 12 مُعلمة على مهارات التعلّم الذكي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتمت 12 معلمة برنامجاً تدريبياً استغرق 18 شهراً نفذته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، اكتسبت خلاله المشارِكات مهارات متقدمة في استخدام تكنولوجيا التعلم الذكي داخل الفصول الدراسية. ويعد البرنامج جزءاً من الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومايكروسوفت، والتي تتناول الأهداف المشتركة لتعزيز أفضل الممارسات الدولية في تطوير واستخدام التكنولوجيا داخل مدارس الدولة.

إنجاز

وقال مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية: «تعمل وزارة التربية والتعليم على إرساء أسس منظومة تعليمية ذكية عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تؤسس لنقلة نوعية في مجال التعلم الذكي، إذ عمدت إلى التعاون مع العديد من المؤسسات الرائدة في مجال تقنية المعلومات، وعلى رأسها مايكروسوفت لرفد عناصر الميدان التربوي من معلمين وإداريين بالمهارات اللازمة لاستخدام أدوات التعلم الذكي، وفقاً لمنهجيات عالمية عالية الجودة».

وأثناء الاحتفال أعلنت الوزارة ، عن برنامج جديد لتدريب 20 معلماً على تطوير مهاراتهم في استخدام أدوات التعلم الذكية.

تسليح

ومن جانبه، قال مارك إيست المدير العام للتعليم لدى مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن النجاح في التعليم سيرتكز دائماً على التفاني في العمل، وتسليح المعلمين والقادة بالمواهب اللازمة والأدوات المناسبة لجعل التعلم مفيداً وفعالاً».