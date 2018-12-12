«أدنوك» تُكرّم طلابها المتفوقين المشاركين في برنامج «كومون»

المصدر: أبوظبي - البيان

كرمت مدارس أدنوك طلابها المتفوقين الذين شاركوا في برنامج كومون التعليمي الرائد عالمياً، بعد مرور بضعة أشهر على إطلاق البرنامج بمرحلته التجريبية، وبالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو) ومعهد كومون للتعليم. ويعزز برنامج «كومون» التزام مدارس أدنوك التميز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على امتداد مدارسها الأربع.

وقام غنّام المزروعي، رئيس مجلس أمناء مدارس أدنوك مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، يرافقه كازويوشي أريساكا، المدير العام لفرع شركة جودوكو بأبوظبي وماساكي تسودا، مدير عام معهد كومون للتعليم بأبوظبي، بتقديم الجوائز للطلاب المشاركين في مدرستي الشركة بساس النخل ومدينة زايد.

كما تم توزيع جوائز تكريم «الإنجازات المتميزة» لأكثر من 100 طالب في الصف الأول ممن شاركوا في البرنامج، وحصل الطلاب على جائزة «الطالب الأكثر اجتهاداً» وجائزة «الإلهام» وجائزة «أفضل معلم» فضلاً عن شهادات تميز أخرى تقديراً للتقدم الذي حققوه .

وبهذه المناسبة قال المزروعي: «فخورون جداً بالطلاب الذي أظهروا الكثير من الالتزام والتقدم خلال برنامج كومون، وأود أن أعبرعن امتناننا في أدنوك لأولياء أمور الطلاب لثقتهم ببرنامج كومون التعليمي».

من جانبه، قال يوزو أوجاوا، كبير المنسقين في معهد كومون للتعليم، «تُعد شراكتنا مع مدارس أدنوك من أفضل النماذج التطبيقية لبرنامج كومون حول العالم، وهذا دليل على فعالية أساليبنا والأهمية التي توليها مدارس أدنوك للمهارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باعتبارها أداة حيوية للجيل المقبل».