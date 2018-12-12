«الشارقة لعلوم الفضاء» ينظم محاضرتين حول الكواكب خارج النظام الشمسي

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة الدكتور نيكولاس جورجاكراكوس من جامعة نيويورك أبوظبي في دولة الإمارات، لإلقاء محاضرتين حول الكواكب خارج النظام الشمسي تحت عنوان: «أنظمة الكواكب في الكون: رحلة في عالم الاكتشافات خارج المجموعة الشمسية» و«الحياة والديناميكا في أنظمة الكواكب» والتي تناولت عدة محاور منها: تاريخ اكتشاف الكواكب الخارجة عن المجموعة الشمسية، طرق ووسائل اكتشافها كدراسة المنحنى الضوئي خلال عبور الكوكب، السرعة الشعاعية، والتصوير المباشر، إلى جانب عدة وسائل أخرى.

كما شملت المحاضرتان دراسة مقارنة بين المجموعة الشمسية والمجموعات الأخرى المشابهة وإمكانية المعيشة عليها عن طريق بحث ظروف الحياة فيها، إلى جانب التطلعات المستقبلية في دراسة واكتشاف الكواكب خارج النظام الشمسي.