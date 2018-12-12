«استشاري الشارقة» يناقش غداً مشروع قانون تنظيم هيئة التعليم الخاص

المصدر: الشارقة - البيان

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، جلسته السادسة غداً برئاسة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري.

ويناقش المجلس مشـروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، بحضور الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة الهيئة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار، المدير العام للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعلي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

كما يناقش المجلس توصياته بشأن سياسة مجلس الشارقة الرياضي والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشـروع التوصيات بالمجلس.