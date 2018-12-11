جامعة دبي تعتمد الشهادات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة دبي اعتمادها الرسمي لإطلاق شهادات رقمية معتمدة عبر «بلوك تشين» للطلبة والخريجين، وقامت الجامعة خلال العام الماضي باختبار وتنفيذ حلول تستند إلى نظام البلوك تشين مع Educhain، لإنشاء وإصدار السجلات الأكاديمية الرقمية، مثل الرسائل والشهادات للطلبة والخريجين، تماشياً مع مبادرات الدولة لعام 2021 والتي تدعم المشاريع الرقمية في شتى المجالات لاسيما في قطاع التعليم.

وبهذه المناسبة قال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة: «إن التعليم العالي يحتاج إلى عناصر من القوة الإيجابية، كما أنه يتغير بسرعة، ونحن بحاجة إلى مواكبة هذه التغييرات».

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية: «إن دعم القطاع الأكاديمي أساس لتحفيز الابتكار من خلال التطوير والتدريب وبناء الأجيال، ومن خلال تطبيق تقنية بلوك تشين للاستخدام العملي وبناء القدرات المعرفية، تلعب جامعة دبي دوراً رائداً في تمكين النظام البيئي».

وقالت بها زعبلاوي، مديرة قسم التسجيل في جامعة دبي: «نرى إمكانات كبيرة في استخدام تلك التقنية لكل من الطلاب والموظفين والإداريين، ويمكننا المضي قدمًا نحو الكفاءة في بناء مجتمع أكاديمي رقمي».

وأشار مارك بالوفنيف، المدير الإداري لـ«بلوك تشين» إلى أن هذه التقنية تؤثر على جميع جوانب الحياة، لا سيما في تبادل البيانات الرقمية في عصر التطور التقني.

وقال «نحن فخورون بالتعاون مع جامعة دبي لتحويل بلوك تشين من مفهوم إلى واقع وتسهيل عملية تبادل السجلات الأكاديمية للطلبة». الجدير بالذكر أن جامعة دبي تعمل على دمج تقنية بلوك تشين في خططها التعليمية ودوراتها لتدريب الطلاب على المهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل.