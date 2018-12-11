الحمادي: الإمارات منارة للعلم في الشرق الأوسط

المصدر: Ⅶ أبوظبي - صبري صقر

أكد معالي المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، أن دولة الامارات أصبحت منارة للعلم في منطقة الخليج والشرق الأوسط بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

كان الحمادي قد افتتح مؤتمر «جلوبكوم 2018» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت عنوان «البوابة إلى عالم متصل»، وتستمر فعاليات المؤتمر 5 أيام كاملة، ويشمل العديد من الدروس التعليمية وورش العمل والمحاضرات والاستعراضات والجلسات الحوارية للمؤسسات الصناعية التي تهدف إلى زيادة الفرص الوظيفية والفهم المتعمق لأحدث التطورات في مجال الاتصالات في جميع أنحاء العالم.

وقال الحمادي في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي الـ37 للاتصالات «جلوبكوم 2018» من أكبر المؤتمرات العالمية في الاتصالات، مشيراً إلى أن جامعة خليفة تستضيفه للمرة الأولى في المنطقة.

وأضاف «المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 2000 عالم وباحث متخصص في الاتصالات، وهو فرصة حقيقية لمشاركة الجامعات الإماراتية والشركات المتخصصة في الفعاليات وورش العمل المتخصصة وتقديم أوراق عمل متميزة سيتم تحكيمها عالمياً، بالإضافة إلى التعاون العلمي بين المراكز البحثية الإماراتية والمراكز العالمية ونقل الخبرات العالمية المتميزة إلى الدولة.

ابتكارات

٢ويستعرض طلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 8 ابتكارات بحثية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين أكثر من 1000 عرض تكنولوجي وبحثي تم قبوله خلال المؤتمر الدولي الذي يشهد أيضاً محاضرات من خبراء من مؤسسات صناعية رئيسة مثل شركة «إنتل» ومختبرات «نوكيا بيل» و«هواوي» للاتصالات اللاسلكية وشركة الاتصالات الكندية «تيلاس».

أفكار

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، الرئيس العام لمؤتمر «جلوبكوم 2018» ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يستضيف المؤتمر كوكبة من المتحدثين البارزين من القطاعات الصناعية والأوساط الأكاديمية والقطاعات الحكومية، كما يقوم الخبراء بمشاركة خبراتهم وتبادل الأفكار المبتكرة التي ستساهم في تشكيل الأجيال المستقبلية من تقنيات الاتصالات. نعتقد بأن مؤتمر «جلوبكوم 2018» سيعرض مستوى الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة في مختلف تخصصات الاتصالات.

وتتضمن بعض الابتكارات تطوير تقنيات لتمكين الجيل التالي من الشبكات اللاسلكية وتطبيقات هواتف ذكية متكاملة مع خدمات الإنترنت لاستخدامها في مجالات الرعاية الصحية والمنازل الذكية وتحليلات البيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية وطريقة مبتكرة للوصول إلى المغردين الفعليين للتغريدات غير المعروفة على موقع «تويتر».

حلول

وقال فهد كاهور، مدير إدارة تطوير السوق في شركة الثريا للاتصالات: «تستعرض الثريا خلال المؤتمر محفظة واسعة من الأجهزة والحلول للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية سواءً المخصصة للأفراد أو للشركات ومنها الأجهزة الصوتية، كما تعرض الشركة حلولها لإنترنت الأشياء وخدمة التواصل الآلي الذكي M2M لجميع القطاعات».

وأكد أن المشاركة هي الأولى للشركة في مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي.

وقال سليمان آل علي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية «الياه سات للخدمات الحكومية»: في مشاركتها الأولى بالمؤتمر تستعرض «الياه سات» خدمات الاتصالات الفضائية التي توفرها للقطاعات الحكومية والتجارية في أكثر من 55 دولة في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا. وأكد حرص «الياه سات» على المشاركة في المؤتمرات والمعارض التي توفر إسهامات علمية جديدة للبشرية كالتقنيات وأنظمة البنى التحتية الحديثة والتي تؤثر بشكل إيجابي على العالم من خلال تزويد الأفراد والمجتمعات بمجموعة من خدمات الاتصالات عالية السرعة والفعالة من حيث التكلفة.